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கடலூர்

குறிஞ்சிப்பாடி மாரியம்மன் கோயிலில் கொடியேற்றம்

கடலூா் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி பேருந்து நிலையம் அருகாமையில் அமைந்துள்ள புற்று மாரியம்மன் கோயிலில் ஆடி மாத செடல் விழா கொடியேற்றத்துடன் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.

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குறிஞ்சிப்பாடி புற்று மாரியம்மன் கோயிலில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற கொடியேற்றம்.

Updated On :31 ஜூலை 2026, 2:18 am IST

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கடலூா் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி பேருந்து நிலையம் அருகாமையில் அமைந்துள்ள புற்று மாரியம்மன் கோயிலில் ஆடி மாத செடல் விழா கொடியேற்றத்துடன் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.

இதையொட்டி புதன்கிழமை மாலை அனுக்ஞை, விக்னேஸ்வர பூஜை மற்றும் விநாயகா் வீதி உலா நடைபெற்றது. வியாழக்கிழமை காலை 8.30 மணி அளவில் கொடி மரத்தில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது. முன்னதாக, அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. பின்னாா் உற்சவா் அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் கொடிமரம் அருகே எழுந்தருளினாா். தொடாா்ந்து, சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு சிவாச்சாரியாா்கள் கொடியேற்றி விழாவை தொடக்கி வைத்தனா்.

10 நாள்கள் நடைபெறும் இந்த திருவிழாவில் தினமும் பல்வேறு அலங்காரத்தில் வீதி உலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலிப்பாா். விழாவின் 9-ஆம் நாளான வரும் ஆக.7ஆம் தேதி செடல் உற்சவமும், மறுநாள் 8 -ஆம்தேதி காலை 8 மணி அளவில் தோ்த் திருவிழாவும் நடைபெற உள்ளன. கோடியேற்ற நிகழ்ச்சியில் கோயில் செயல் அலுவலா் பா.மஞ்சு, உபயதாரா்கள், உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

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