சுவா் இடிந்து விழுந்ததில் கட்டடத் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

அருப்புக்கோட்டை அருகே வெள்ளிக்கிழமை வீட்டின் சுவா் இடிந்து விழுந்ததில் கட்டடத் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், திருச்சுழி அருகே உள்ள காரேந்தல் பகுதியில் சுல்தான் மைதீன் என்பவரின் பழைய வீட்டை இடித்து மராமத்து பாா்க்கும் பணிகள் கடந்த ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணியில் என். கடம்பன் குளத்தைச் சோ்ந்த கட்டடத் தொழிலாளி ஆறுமுகம் (49) ஈடுபட்டு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இவா் வெள்ளிக்கிழமை பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது வீட்டின் ஒருபக்க சுவா் திடீரென இடிந்து விழுந்ததில் அதன் இடிபாடுகளில் ஆறுமுகம் சிக்கிக் கொண்டாா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து அங்கு வந்த காவல் துறையினா் ஆறுமுகத்தை மீட்டு திருச்சுழி அரசு மருத்துவமனை அனுப்பி வைத்தனா். ஆனால் செல்லும் வழியிலேயே அவா் உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து, அவரது உடல் கூறாய்வுக்காக திருச்சுழி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. இந்த சம்பவம் குறித்து திருச்சுழி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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