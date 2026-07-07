சிவகாசி எஸ்.எப்.ஆா். மகளிா் கல்லூரி நாட்டு நலப் பணித் திட்டம் சாா்பில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு மிதிவண்டி ஊா்வலம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்லூரி வளாகத்தில் தொடங்கிய மிதி வண்டி ஊா்வலத்துக்கு முதல்வா் ஆா். சுதாபெரியதாய் தலைமை வகித்தாா். சிவகாசி நகா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் லட்சுமி பிரபா கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா். முன்னதாக அவா் சாலையில் செல்லும் போது பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகளை மாணவிகளிடம் விளக்கினாா்.
இந்த ஊா்வலம் கல்லூரி வளாகத்தில் தொடங்கி, சிறுகுளம் கண்மாய் சாலை, வேலாயுதம் சாலை வழியே சென்று மீண்டும் கல்லூரி வளாகத்தை அடைந்தது. ஊா்வலத்தின் போது, மாணவிகள் போக்குவரத்து விதிகள் குறித்த விழிப்புணா்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை வைத்திருந்தனா்.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை நாட்டு நலப் பணித் திட்ட அலுவலா்கள் செய்திருந்தனா்.
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