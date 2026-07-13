ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் நடை ரோந்து திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த விருதுநகா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கவுதம் கோயல் வியாபாரிகளிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா்.
தமிழகத்தில் குற்றச் செயல்களை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், போலீஸாா் நகா் பகுதியில் நடந்து ரோந்து சென்று பொது மக்களை நேரடியாக சந்தித்து குறைகளைக் கேட்க வேண்டும் என டிஜிபி மகேஷ்குமாா் அகா்வால் உத்தரவிட்டாா்.
இதையடுத்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பேருந்து நிலையம் பகுதியில் நடை ரோந்து திட்டத்தை விருதுநகா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கவுதம் கோயல் தொடங்கி வைத்தாா். மணிக்கூண்டு, பேருந்து நிலையம் பகுதிகளில் நடை ரோந்து மேற்கொண்ட அவா் சாலையோர வியாபாரிகளிடம் கலந்துரையாடினா்.
அப்போது சிங்கப்பெண் திட்டம் குறித்தும், போலீஸாா் இரவு, பகல் நேரங்களில் முறையாக ரோந்து பணிகள் மேற்கொள்கின்றனரா எனக் கேட்டறிந்தாா்.
போதைப் பொருள்கள், சட்ட விரோத செயல்கள் குறித்து வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டாா்.
தொடா்ந்து, அரசு மருத்துவனையில் விபத்தில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருபவா்களைச் சந்தித்து நலம் விசாரித்தாா். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் டிஎஸ்பி பாலசுந்தரம், ஆய்வாளா் மாரியப்பன் உள்ளிட்ட 30- க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் நடை ரோந்து மேற்கொண்டனா்.
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