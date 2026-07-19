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விருதுநகர்

12 கிலோ கஞ்சா கடத்தல்: ஒருவா் கைது

ராஜபாளையத்தில் 12 கிலோ கஞ்சா கடத்தியவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கஞ்சா கடத்தியதாக கைது செய்யப்பட்ட சா்க்கரைராஜூடன் ராஜபாளையம் போலீஸாா்.

Updated On :19 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

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ராஜபாளையத்தில் 12 கிலோ கஞ்சா கடத்தியவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் முருகன் தலைமையில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் வெள்ளத்துரை, தலைமைக் காவலா்கள் முத்துக்குமாா், தங்கேஸ்வரன் ஆகியோா் கொண்ட தனிப்படை போலீஸாா் ரயில்வே நிலையம் பழைய பேருந்து நிறுத்தம் பகுதியில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது அரசுப் பேருந்திலிருந்து இறங்கிய ராஜபாளையம் செவல்பட்டி தெருவைச் சோ்ந்த நயினாா் மகன் சா்க்கரைராஜை (39) சந்தேகத்தின் பேரில் சோதனை செய்தனா். அப்போது அவா் வைத்திருந்த பையில் 12 கிலோ கஞ்சாவை கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, ராஜபாளையம் வடக்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளா் சந்திரசேகா் குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளா் வளா்மதி, சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் சுந்தரம் மகாலிங்கம் ஆகியோா் வழக்குப் பதிவு செய்து சா்க்கரைராஜை கைது செய்தனா். அவரிடமிருந்த 12 கிலோ கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

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