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விருதுநகர்

வழக்கில் பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டவா் கைது

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் வழக்கு ஒன்றியில் முன்னிலையாகாமல் இருந்ததால் பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 7:22 am IST

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விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் வழக்கு ஒன்றியில் முன்னிலையாகாமல் இருந்ததால் பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

ராஜபாளையம் தெற்கு அண்ணாநகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சமயராஜ் (41). இவா் கடந்த 2025 -ஆம் ஆண்டு வழக்கு ஒன்றில் கைது செய்யப்பட்டு, ராஜபாளையம் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டாா்.

இதன் பிறகு பிணையில் வெளியே வந்தவா் முதல் வாய்தாவுக்கு நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையானாா். பிறகு தலைமறைவாகி விட்டாா். இதையடுத்து, அவருக்கு பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் ராஜபாளையம் தெற்கு அண்ணாநகரில் அவா் பதுங்கி இருப்பதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து, ராஜபாளையம் தெற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் அங்கு சென்று சமயராஜை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

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