சாத்தூா் அருகே வியாழக்கிழமை இரவு இரு சக்கர வாகனத்திலிருந்து தவறி விழுந்ததில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், மாசாா்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ரித்தீஸ் (17). பிளஸ் 2 முடித்திருந்த இவா், வியாழக்கிழமை இரவு இரு சக்கர வாகனத்தில் சாத்தூரிலிருந்து இருக்கன்குடி வழியாக மாசாா்பட்டிக்கு சென்று கொண்டிருந்தாா். இருக்கன்குடி அணை பாலம் அருகே வந்த போது, சாலையில் மாடு குறுக்கீட்டதால், ரித்தீஸ் நிலை தடுமாறி வாகனத்திலிருந்து கீழே விழுந்தாா். இதில் அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து இருக்கன்குடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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