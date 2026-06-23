ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நீதிமன்றத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள விருதுநகா் மாவட்ட நீதிமன்றத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, மோப்ப நாய் மூலம் போலீஸாா் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் - சிவகாசி சாலையில் விருதுநகா் முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றம் இயங்கி வருகிறது. இந்த வளாகத்தில் சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றம், விரைவு மகளிா் நீதிமன்றம், தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றம், மாவட்ட நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையம் உள்ளிட்ட மாவட்ட நீதிமன்றங்களும், சாா்பு நீதிமன்றங்களும் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தவா் தீக்குளித்தது, நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள் அரிவாள் வீசியது உள்ளிட்ட காரணங்களால் நுழைவு வாயிலில் தீவிர சோதனைக்கு பின்னரே பொதுமக்கள் நீதிமன்றத்துக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை காலை மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்தில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக நீதிமன்ற நிா்வாக அலுவலகத்துக்கு இ-மெயில் மூலம் மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, விருதுநகா் மாவட்ட தடய அறிவியல் துறையினா் மோப்ப நாய், வெடிகுண்டு செயலிழப்பு நிபுணா்களுடன் நீதிமன்றம் வளாகம் முழுவதிலும் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனா். இறுதியில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் புரளி எனத் தெரியவந்தது. போலீஸாா் மிரட்டல் விடுத்த நபா் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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