Dinamani
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: புணேயில் எரிவாயு தகன மையங்களை மூட உத்தரவு!சென்னையில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவிப்புபெங்களூரில் வணிக சிலிண்டர்கள் நிறுத்தம்! நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் மூடல்! மும்பையில் தட்டுப்பாடு!தேர்தலுக்காக மட்டும் நாம் கூட்டணி வைக்கவில்லை, கொள்கைக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - மு.க. ஸ்டாலின்மகளிர் உரிமைத் தொகையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது : மு.க. ஸ்டாலின்திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு : திருச்சியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுதலைசிறந்த வரலாற்றாசிரியர்களில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான கே.என். பணிக்கர் இன்று (மார்ச் 9) காலமானார். அவருக்கு வயது 89.சுவாமிமலை கோயிலில் 2 மின்தூக்கிகள் அமைக்க ரூ. 3.55 கோடியா? அண்ணாமலை கேள்விராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!
/
விருதுநகர்

வத்திராயிருப்பு அருகே சாலையோரம் கொட்டப்படும் கழிவுகளால் சுகாதாரக்கேடு

வத்திராயிருப்பு அருகே கூமாபட்டியில் சாலையோரம் கொட்டப்படும் சாக்கடை கழிவுகளால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்பட்டிருப்பதாக புகாா்

News image
வத்திராயிருப்பு- கூமாப்பட்டி சாலையில் கொட்டப்படும் சாக்கடை கழிவுகள்
Updated On :9 மார்ச் 2026, 7:49 pm

Syndication

வத்திராயிருப்பு அருகே கூமாபட்டியில் சாலையோரம் கொட்டப்படும் சாக்கடை கழிவுகளால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்பட்டிருப்பதாக புகாா் எழுந்துள்ளது.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே வத்திராயிருப்பு மேற்கு தொடா்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் உள்ள பிளவக்கல் அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்படும் நீா், அழகா்மகன் கால்வாய், எஸ். கொடிக்குளம், கூமாப்பட்டி, ராமசாமியாபுரம் வழியாக விராக சமுத்திரம் கண்மாய்க்கு செல்கிறது.

மேலும் எஸ். கொடிக்குளம், கூமாபட்டி, ராமசாமியாபுரம் பகுதிகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரும், இந்த கால்வாய் வழியாகவே செல்கிறது.

இந்த கால்வாய் கரையில் எஸ். கொடிக்குளம் பேரூராட்சி அலுவலகம், அரசு பெண்கள் உயா்நிலைப் பள்ளி, அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, ஊராட்சி ஒன்றியத் தொடக்கப் பள்ளி, இரு புறங்களிலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன.

இந்த கால்வாய் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தூா்வாரப்படாமல் புதா் மண்டிக் கிடந்ததால் கழிவுநீா் தேங்கி, சுகாதாரக்கேடு நிலவியது. இந்த கால்வாயை தூா்வார நிதி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

கால்வாய் தூா்வாரப்படும் போது எடுக்கப்படும் கழிவுகளை வத்திராயிருப்பு சாலையில் கொட்டுவதால் துா்நாற்றம் வீசுவதுடன் சுகாதாரக்கேடும் நிலவுகிறது. இதனால் மாணவா்கள், பொதுமக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனா்.

இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறியதாவது: கூமாபட்டி- வத்திராயிருப்பு சாலையில் விராக சமுத்திரம் கண்மாய் அருகே சாலையின் இரு புறங்களிலும் குப்பை, இறைச்சிக் கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால் துா்நாற்றம் வீசுகிறது.

இதை தடுக்க பொதுமக்கள் பேரூராட்சி நிா்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனா். இந்த நிலையில், கால்வாயை தூா்வாரும் சாக்கடை கழிவுகளை சாலையோரத்தில் கொட்டுவதால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்பட்டு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

எனவே சாலையோரம் கொட்டப்பட்ட கழிவுகளை அகற்ற பேரூராட்சி நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா்.

Story image
Story image

டிரெண்டிங்

பூண்டி கிராமத்தில் சுகாதாரக்கேடு

பூண்டி கிராமத்தில் சுகாதாரக்கேடு

ஆட்டையாம்பட்டி அருகே கழிவுநீா்க் கால்வாய் அமைக்கக் கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

ஆட்டையாம்பட்டி அருகே கழிவுநீா்க் கால்வாய் அமைக்கக் கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

இறகுபந்து போட்டியில் சுரண்டை பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

இறகுபந்து போட்டியில் சுரண்டை பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

சிற்றாறு பட்டணம் கால்வாய், குளங்களை ரூ. 16 கோடியில் சீரமைக்கும் பணிகள் தொடக்கம்

சிற்றாறு பட்டணம் கால்வாய், குளங்களை ரூ. 16 கோடியில் சீரமைக்கும் பணிகள் தொடக்கம்

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு