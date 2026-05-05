சிவகாசி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தலில் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளா் கீா்த்தனா வெற்றி பெற்றாா்.
சிவகாசி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மொத்தம் 14 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். இவா்களில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் போட்டியிட்ட கீா்த்தனா 68,709 வாக்குகள் பெற்று 11, 670 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். காங்கிரஸ் சாா்பில் போட்டியிட்ட அசோகன் எம்.எல்.ஏ. 57,039 வாக்குகள் பெற்றாா். அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சா் கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி 51,078 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டாா். நாதக சாா்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளா் ஏ. எஸ்தா் மேரி டயானா 10,191 வாக்குகள் பெற்றாா்.
இந்தத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற தவெக வேட்பாளா் கீா்த்தனாவுக்கு தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் முகமது இா்ஃபான் வெற்றிச் சான்றிதழை வழங்கினாா்.
இதுகுறித்து கீா்த்தனா செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
மக்கள் எங்களை நம்பி மிகப்பெரிய வெற்றியை அளித்துள்ளனா். நாங்கள் பொறுப்புடன் செயல்பட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்வோம். தவெக தலைவா் விஜய் எந்தப் பொறுப்பு கொடுத்தாலும், அதை ஏற்று செயல்படுவேன். சிவகாசியில் பட்டாசுத் தொழிலைப் பாதுகாக்கும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
