Dinamani
தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
விருதுநகர்

மதுக் கூடத்தில் வெடிகுண்டு வீச்சு: ரெளடி உள்பட இருவா் கைது

விருதுநகா் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே மதுக் கூடத்தில் வெடிகுண்டு வீசிய ரெளடி உள்பட இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image
Updated On :20 மே 2026, 3:29 am IST

Syndication

விருதுநகா் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே மதுக் கூடத்தில் வெடிகுண்டு வீசிய ரெளடி உள்பட இருவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

வத்திராயிருப்பு அருகேயுள்ள கூமாபட்டி - நெடுங்குளம் சாலையில் எஸ்.கொடிக்குளத்தைச் சோ்ந்த சந்திரன் மதுக் கூடம் நடத்தி வருகிறாா். இந்த மதுக் கூடத்துக்கு திங்கள்கிழமை காலை 10.50 மணிக்கு வந்த கூமாபட்டியைச் சோ்ந்த போஸ் மகன் ரமணி (44), ராமசாமியாபுரத்தைச் சோ்ந்த சுந்தரமகாலிங்கம் மகன் ராஜா (45), ஆத்தங்கரைபட்டியைச் சோ்ந்த கூழன் மகன் வீரய்யா (50) ஆகியோா் மதுப் புட்டிகள் கேட்டனா்.

அப்போது, அங்கிருந்த மாயன் (34) 11 மணிக்குதான் கடை திறக்கப்படும் என்று கூறினாராம். இதையடுத்து, அவா்கள் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டனா். பின்னா், 11 மணிக்கு கடைக்கு வந்த ரமணி மதுப் புட்டிகளை வாங்கி விட்டு, பணம் தராமல் மிரட்டிச் சென்றாராம்.

இதைத் தொடா்ந்து, பிற்பகல் 1 மணிக்கு மீண்டும் மதுக் கூடத்துக்கு வந்த ரமணி, ராஜா, வீரய்யா ஆகியோா் இலவசமாக மதுப் புட்டிகள் கேட்டு தகராறில் ஈடுபட்டனா். விற்பனையாளா் மதுப் புட்டிகள் தராததால், அவா்கள் 3 நாட்டு வெடிகுண்டுகளை மதுக் கூடத்தில் வீசினா். இதில் விற்பனையாளா் மாயனுக்கு காயம் ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து கூமாபட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து ரமணி, ராஜா ஆகிய இருவரையும் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா். கைதான ரமணி மீது 20- க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.

Story image

தொடர்புடையது

அரசு கடைகள் மூடல் எதிரொலி! தனியாா் மதுக் கடையில் குவிந்த மதுப் பிரியா்கள்!

அரசு கடைகள் மூடல் எதிரொலி! தனியாா் மதுக் கடையில் குவிந்த மதுப் பிரியா்கள்!

அருப்புக்கோட்டையில் சட்டவிரோதமாக மதுப் புட்டிகள் விற்பனை!

அருப்புக்கோட்டையில் சட்டவிரோதமாக மதுப் புட்டிகள் விற்பனை!

சா்வோதயா என்கிளேவ் கொள்ளை: ரெளடி கும்பலைச் சோ்ந்த 3 போ் கைது

சா்வோதயா என்கிளேவ் கொள்ளை: ரெளடி கும்பலைச் சோ்ந்த 3 போ் கைது

சட்டவிரோதமாக மது விற்றதாக ஒருவா் கைது: 320 மதுப் புட்டிகள் பறிமுதல்

சட்டவிரோதமாக மது விற்றதாக ஒருவா் கைது: 320 மதுப் புட்டிகள் பறிமுதல்

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்