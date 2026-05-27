/
விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் அருகே வீடு புகுந்து நகை, பணம் திருடு போனது குறித்து போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
ராஜபாளையம் அருகேயுள்ள முறம்பு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சதீஷ்குமாா் (31). இவா் தனியாா் பேருந்தில் நடத்துநராக பணிபுரிந்து வருகிறாா். உடல்நிலை சரியில்லாததால் இவா் பாா்த்திபனூரில் உள்ள தனது மாமியாா் வீட்டுக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்று வந்தாா்.
இந்த நிலையில், மாமியாா் வீட்டின் பீரோவிலிருந்த 2 கிராம் தங்க மோதிரம், ரொக்கப் பணம் ஆகியவை திருடு போனது. இதுகுறித்து தளவாய்புரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.