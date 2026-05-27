Dinamani
பிரதமா் மோடியுடன் விஜய் இன்று சந்திப்பு உலகளாவிய பங்குச்சந்தை மதிப்பு: இந்தியாவை முந்தி தைவான் 5-ஆவது இடம்! கரப்பான்பூச்சி ஜனதாவை அரசியல் கட்சியாக பதிய தோ்தல் ஆணையத்திடம் விண்ணப்பம்கா்நாடக முதல்வா் சித்தராமையா பதவி விலக முடிவு? இறப்பு சான்றிதழ்களைப் பிழையின்றி வழங்க தணிக்கைக் குழு: அரசாணை வெளியீடு மாணவா்கள் பள்ளிக்கு இருசக்கர மோட்டாா் வாகனம் ஓட்டி வந்தால் பறிமுதல் செய்யப்படும்: கல்வித் துறை எச்சரிக்கை பசு வதைக்கு முழுத் தடை: அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு திருவாரூர் புறவழிச்சாலை, மேம்பாலம் அமைக்க ரூ.1,427 கோடிக்கு ஒப்புதல்: மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தகவல்
/
விருதுநகர்

23 குவாரிகளை தற்காலிகமாக மூட வேண்டும்: அமைச்சா் டி.கே.பிரபு

விருதுநகா் மாவட்டத்தில் அரசின் விதிமீறல்களுடன் செயல்பட்டு வந்த 23 குவாரிகளை தற்காலிகமாக மூட அமைச்சா் டி.கே. பிரபு உத்தரவிட்டாா்.

News image

அமைச்சர் டி.கே. பிரபு

Updated On :27 மே 2026, 6:19 am IST

Syndication

விருதுநகா் மாவட்டத்தில் அரசின் விதிமீறல்களுடன் செயல்பட்டு வந்த 23 குவாரிகளை தற்காலிகமாக மூட இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சா் டி.கே. பிரபு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.

விருதுநகா் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் கல் குவாரிகளில் பல இடங்களில் அரசின் விதிமுறைகள் முறையாகப் பின்பற்றப்படவில்லை என தொடா்ந்து புகாா்கள் வந்தன. இதையடுத்து, மாவட்டம் முழுவதும் ஆளில்லா விமானம் மூலம் 76 குவாரிகளில் அளவீடு செய்யப்பட்டு, அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனா்.

இந்த ஆய்வில் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி, பாதுகாப்பு நடைமுறைகள், நிா்ணயிக்கப்பட்ட அளவை மீறி கனிம வளங்கள் எடுப்பு, உரிய ஆவணங்கள் பராமரிக்காதது உள்ளிட்ட பல்வேறு விதிமுறை மீறல்கள் கண்டறியப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை நேரடியாக சென்று குவாரிகளில் அமைச்சா் டி.கே. பிரபு ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, திருச்சுழியை அடுத்த புலியைரான் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியாா் கல் குவாரிக்குள் இறங்கி அமைச்சா் ஆய்வு செய்தாா். பின்னா், அங்கு பணிபுரியும் வட மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா்களிடம் பாதுகாப்பு குறித்து கேட்டறிந்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, அதிக திறன் கொண்ட வெடிகளை குவாரிகளில் வெடிக்கத் தடை விதிக்க அவா் உத்தரவிட்டாா். இந்த நிலையில், விருதுநகா் மாவட்டத்தில் விதிமுறைகளை பின்பற்றாமல் செயல்பட்டு வந்த 23 குவாரிகளை தற்காலிகமாக மூட அமைச்சா் உத்தரவிட்டாா்.

மேலும், சட்டவிரோதமாக இயங்கும் குவாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சா் எச்சரிக்கை விடுத்தாா்.

தொடர்புடையது

தூய்மைப் பணியாளா்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவோம்: அமைச்சர் டி.கே. பிரபு உறுதி!

தூய்மைப் பணியாளா்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவோம்: அமைச்சர் டி.கே. பிரபு உறுதி!

எனது உழைப்பின் மூலம் தமிழக முதல்வருக்கு பெருமை தேடித் தருவேன்: அமைச்சா் டி.கே. பிரபு

எனது உழைப்பின் மூலம் தமிழக முதல்வருக்கு பெருமை தேடித் தருவேன்: அமைச்சா் டி.கே. பிரபு

முதல்முறையாக அமைச்சா் தொகுதியான காரைக்குடி

முதல்முறையாக அமைச்சா் தொகுதியான காரைக்குடி

விருதுநகா் மாவட்டத்தில் 10 பட்டாசு ஆலைகளின் உரிமம் தற்காலிகமாக ரத்து

விருதுநகா் மாவட்டத்தில் 10 பட்டாசு ஆலைகளின் உரிமம் தற்காலிகமாக ரத்து

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK