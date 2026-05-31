அனுப்பன்குளத்தில் ஜூன் 2-இல் மின் தடை

/
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி அருகேயுள்ள அனுப்பன்குளத்தில் வருகிற செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 2) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து சிவகாசி மின் வாரிய செயற்பொறியாளா் எஸ்.பவநாசம் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
அனுப்பன்குளம் துணை மின் நிலைத்தில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், அனுப்பன்குளம், சுந்தர்ராஜபுரம், மீனம்பட்டி, பேராபட்டி, சின்னக்காமன்பட்டி, நாரணாபுரம், செல்லிநாயக்கன்பட்டி, இதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.