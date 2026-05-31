விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் அடையாளம் தெரியாத முதியவரின் சடலத்தை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை மீட்டனா்.
ராஜபாளையம்-தென்காசி சாலையில் அரசு மருத்துவமனை முன்பாக உள்ள பேருந்து நிறுத்தம் அருகே 60 வயது மதிக்கத்தக்க முதியவா் மயங்கிய நிலையில் கிடந்தாா்.
தகவலறிந்து அங்கு வந்த வந்த தெற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் அந்த முதியவரை மீட்டு, ராஜபாளையம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் ஏற்கெனவே உயிரிழந்ததாகத் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து தெற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து உயிரிழந்தவா் யாா் என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.