Dinamani
ஐபிஎல்! தொடர்ந்து 2 ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஆர்சிபி!வேலூரில் 106 டிகிரி! 14 இடங்களில் சதமடித்த வெய்யில்!எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டிருந்தால் தவெக வெற்றி பெற்றிருக்கும் : அமைச்சர் அருண்ராஜ் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து விளையாட்டை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை : ஆதவ் அர்ஜுனாதமிழ்நாட்டில் ஜூன் 6 ஆம் தேதி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்ஆதவ் அர்ஜுனா துரந்தராக மாறாமல் இருந்தால் நல்லது: பிரேமலதா விஜயகாந்த்இந்திய முப்படை தலைமைத் தளபதியாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஜெனரல் என். எஸ். ராஜா சுப்பிரமணி பொறுப்பேற்பு!கடற்படை புதிய தலைமை தளபதியாக அட்மிரல் கிருஷ்ணா சுவாமிநாதன் பொறுப்பேற்புதிருப்பதியில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சாமி தரிசனம்
/
விருதுநகர்

ஓய்வு பெற்ற எஸ்.ஐ.யிடம் பண மோசடி செய்தவா் கைது

News image

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :1 ஜூன் 2026, 2:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஓய்வு பெற்ற காவல் உதவி ஆய்வாளரிடம் ஏடிஎம் அட்டை மாற்றிக் கொடுத்து ரூ.3.75 லட்சம் மோசடி செய்தவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பைச் சோ்ந்தவா் சுந்தர்ராஜன் (70). ஓய்வு பெற்ற காவல் உதவி ஆய்வாளரான இவா், கடந்த 19-ஆம் தேதி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் தெற்கு ரத வீதியில் உள்ள பாரத ஸ்டேட் வங்கிக் கிளை முன் உள்ள ஏடிஎம் மையத்துக்கு பணம் எடுக்கச் சென்றாா்.

அங்கிருந்த நபா் இவருக்கு பணம் எடுக்க உதவி செய்தாா். இதையடுத்து, கடந்த 25-ஆம் தேதி மீண்டும் பணம் எடுக்க ஏடிஎம் மையத்துக்கு சென்ற போது, இவரது ஏடிஎம் அட்டை மாற்றப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து அவா் வங்கி அலுவலா்களிடம் புகாா் அளித்தாா். அவா்கள் சுந்தர்ராஜன் வங்கி கணக்கை ஆய்வு செய்த போது, இவரது ஏடிஎம் அட்டையைப் பயன்படுத்தி தொலைக்காட்சிப் பெட்டி, கைப்பேசி வாங்கியதும், ரொக்கமாக பணம் எடுத்தும் ரூ.3.75 லட்சம் மோசடி செய்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து சுந்தர்ராஜன் அளித்தப் புகாரின் பேரில், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, ஏடிஎம் மையத்தில் உள்ள கண்காணிப்புக் கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.

இதில் சிவகாசியைச் சோ்ந்த மாரிமுத்து (41) பண மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்து, அவரிடமிருந்து கைப்பேசி, தொலைக்காட்சிப் பெட்டி, ரூ.90 ஆயிரத்தை பறிமுதல் செய்தனா்.

தொடர்புடையது

ஏடிஎம் அட்டையை மாற்றி ஓய்வு எஸ்.ஐ.யிடம் பண மோசடி

ஏடிஎம் அட்டையை மாற்றி ஓய்வு எஸ்.ஐ.யிடம் பண மோசடி

ஓய்வு பெற்ற காவல் உதவி ஆய்வாளா்களுக்கு பாராட்டு

ஓய்வு பெற்ற காவல் உதவி ஆய்வாளா்களுக்கு பாராட்டு

‘போக்ஸோ’ வழக்கில் ஓட்டுநா் கைது

‘போக்ஸோ’ வழக்கில் ஓட்டுநா் கைது

மோசடி குற்றச்சாட்டு: கொல்கத்தா காவல் துறை துணை ஆணையா் கைது

மோசடி குற்றச்சாட்டு: கொல்கத்தா காவல் துறை துணை ஆணையா் கைது

விடியோக்கள்

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்