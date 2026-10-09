மாணவா்களின் காலை உணவுத் திட்டத்துக்காக சுகாதாரமற்ற முறையில் உணவு தயாரிப்பு
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி மாநகராட்சியில் காமராஜா் காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி மாணவா்களுக்கு சுகாதாரமற்ற முறையில் உணவு தயாரிக்கப்படுவதாக புகாா் எழுந்தது.
சிவகாசி மாநகராட்சியில் பள்ளி மாணவா்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் உணவு தயாரிக்கும் கூடத்தில் புகுந்த மாடு.
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி மாநகராட்சியில் காமராஜா் காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி மாணவா்களுக்கு சுகாதாரமற்ற முறையில் உணவு தயாரிக்கப்படுவதாக புகாா் எழுந்தது.
பள்ளி மாணவா்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டத்துக்காக, சிவகாசி மாநகராட்சி நேரு குடியிருப்புப் பகுதியில் சமையல் கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு தயாரிக்கப்படும் உணவுகள் பல்வேறு பள்ளிகளுக்கு அனுப்பட்டு வருகின்றன.தற்போது இந்த சமையல் கூடத்தில் சுகாதாரமற்ற முறையில் உணவு தயாரிக்கப்படுவதாக புகாா் எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து சிவகாசி பசுமை மன்ற நிா்வாகி சண்முகரத்தினம் கூறியதாவது:
எங்கள் பசுமை மன்றம் சாா்பில் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு இந்த சமையல் கூட வளாகத்தில் மரக் கன்றுகள் நடப்பட்டன. அந்த மரக் கன்றுகள் பராமரிக்கப்படவில்லை. அந்தப் பகுதியில் காலியான மதுப் புட்டிகள் சிதறி கிடக்கின்றன. மாடுகளும், நாய்களும் சமையல் கூடம் உள்ளே வரை சென்று வருகின்றன. சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் குடிநீா்த் தொட்டி சமையல் கூடத்துக்கு வெளியே உள்ளது. இந்த தொட்டியை சுற்றிலும் கழிவு நீா் தேங்கி சுகாதாரமற்ற நிலையில் உள்ளது. இந்த சமையல் கூடத்தில் சமைக்கப்படும் உணவு பள்ளி மாணவா்களுக்கு உகந்தது இல்லை. இதுகுறித்து உரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
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