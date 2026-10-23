மின்சாரம் பாய்ந்ததில் இளைஞா் உயிரிழப்பு: நிவாரணம் கோரி உறவினா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
திருச்சுழி அருகே தனியாா் சோலாா் நிறுவனத்தில் மின்சாரம் பாயந்து உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்துக்கு நிவராணம் வழங்கக் கோரி, அவரது உறவினா்கள் உடலை வாங்க மறுத்து வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருச்சுழி அருகே தனியாா் சோலாா் நிறுவனத்தில் மின்சாரம் பாயந்து உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்துக்கு நிவராணம் வழங்கக் கோரி, அவரது உறவினா்கள் உடலை வாங்க மறுத்து வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், திருச்சுழியை அடுத்த பனையூா் பகுதியில் தனியாா் சோலாா் நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது. இங்கு தமிழ்பாடி - ஒத்தவீடு கிராமத்தைச் சோ்ந்த சக்கரவா்த்தி மகன் பதினெட்டாம்படி கருப்பசாமி (22) பணிபுரிந்து வந்தாா்.
வியாழக்கிழமை பணியிலிருந்தபோது இவா் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் உயிரிழந்தாா். இவரது உடல் கூறாய்வுக்காக திருச்சுழி அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், உயிரிழந்த கருப்பசாமிக்கு குடுமபத்துக்கு நிவாரணம் வழங்கக் கோரி, அவரது உறவினா்கள் திருச்சுழி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இந்த நிலையில், திருச்சுழி வட்டாட்சியா் சோணையன் தலைமையில், உயிரிழந்த கருப்பசாமியின் பெற்றோா், உறவினா்களுடன் வருவாய்த் துறை, காவல்துறையினா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி வருகின்றனா்.
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