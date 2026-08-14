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”RSS-ல் இருந்தவர்! அவருக்கு தகுதி கிடையாது!” அமைச்சர் நிர்மல் குமாரை விமர்சித்த ஆர். எஸ். பாரதி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 6:09 pm IST

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