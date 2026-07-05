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தினமணி கதிர்

சிரி... சிரி...

நீ சாப்பிட வைக்கும் தட்டுதான்... அதிலே தான் எந்தக் குறையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது!

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Updated On :5 ஜூலை 2026, 4:07 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

'என் சமையலில் உங்களுக்கு எது பிடிக்கும்?'

'நீ சாப்பிட வைக்கும் தட்டுதான்... அதிலே தான் எந்தக் குறையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது!'

-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.

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'ஏன்டா... டென்ஷனா இருக்கே?'

'பெட்ரோல் விலை ஏறிப்போச்சேன்னு சைக்கிள் ஓட்ட ஆரம்பிச்சா... எம் பொண்டாட்டி அதுலேயும் பின்னாடி வந்து உக்காந்துக்கறா!'

-ஏ.மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.

'அந்த ஓட்டல்ல சண்டை நடந்தப்ப நீ கல்லால அவன் மண்டையை உடைச்சியா?'

'ஓட்டல்ல இருந்த இட்லியை எடுத்து அடிச்சேன், ஏட்டய்யா!'

-த.நேரு, வெண்கரும்பூர்.

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'இவர் காலத்துக்கு ஏத்த பிசினஸ் பண்றாரா... அப்படி என்ன செய்யறார்?'

'இப்ப எல்லோரும் ஓ.டி.டியில படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டதால வீடு வீடா போய் பாப்கார்ன் விக்கிறார்!'

-ஷம்மா முபீன், சென்னை.

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'உங்க வீட்டுக்குப் பக்கத்துலதானே மார்க்கெட் இருக்கு... நீங்களே போய் காய்கறி வாங்கலாமே, மேடம்?'

'மார்க்கெட் போன நடிகைன்னு பேப்பர்ல போட்டுடுவாங்களே!'

-கே.இந்து குமரப்பன், விழுப்புரம்.

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'உங்க அப்பா, அம்மா நம்பகூட இருக்கிற மாதிரி, எங்க அப்பா, அம்மாவையும் நம்பகூடவே வச்சுக்

கிட்டா என்னம்மா?'

'மாமியார் - மருமக சண்டையோடு, சம்பந்திங்க சண்டையையும் சேர்த்து உங்களால தீர்த்து வைக்க முடியுமா?'

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'பயங்கர முன்கோபியா இருந்த எனக்கு இப்பல்லாம் கோபமே வர்றதில்லைடா!'

'நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட விஷயத்தைச் சொல்லவே இல்லையே..?'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

'காசு இல்லாம சாப்பிட்டதுக்கு என்ன வேலை செய்யறே?'

'உங்க ஏ.டி.எம். கார்டைக் கொடுங்க... பணம் எடுத்துட்டு வர்றேன்.'

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'பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஏன் மஞ்சள் தடவியிருக்கு?'

'டாக்டர் உங்களுக்கு கால்கட்டு போடச்சொல்லி எழுதியிருக்காரு!'

-தீபிகா சாரதி, சென்னை.

'வீடியோ காலில் வந்தால் உன்னை நேரில் பார்க்கிற மாதிரியே இருக்கு.'

'ஆஃப் பண்ணிட்டுப் பார்... நான் நேரில்தான் வந்து நிற்கிறேன்.'

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'ஒன் டூ த்ரீ... ஏன் ஓடாம நிற்கிறே..?'

'கப் சிறுசுன்னு இப்ப தான் தெரிந்தது. அதான், வாபஸ் வாங்கிட்டேன்.'

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'ஒரு வாரம் வெளியூர் போறேன்...'

'திரும்பி வரச்சே வாய் நிறைய வெளியூர் வம்போடு வந்து சேர்!'

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'அந்த நாளில் இட்லி ஓரணா... அது இப்ப கிடைக்கல.'

'எது கிடைக்கல... இட்லியா?'

'ஓரணா!'

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'வர வர கல்யாணம் இப்படி மாறக் கூடாது.'

'ஏன்... என்ன ஆச்சு?'

'அளவு சாப்பாடு தானாம்!'

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'கோழி கூவுது ... முழிச்சிக்கோ..!'

'அது நம்மை எழுப்பல. இன்னோர் கோழியை எழுப்புது. பேசாம தூங்கு!'

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'மாட்டோடு கூடவே சோளக்காட்டு பொம்மையையும் ஏன் கொண்டு போறாங்க?'

'வைக்கல் கன்னுக் குட்டி போல அது வைக்கல் மாட்டுக்காரர்!'

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

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