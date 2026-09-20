பேல்பூரி - 20-9-26
மானுடம் செதுக்கிய மகாகவி பாரதியார் மலர் அங்காடி.
கண்டது...
(தென்காசி சுவாமி சந்நிதியில் உள்ள மலர் அங்காடி ஒன்றின் பெயர்)
மானுடம் செதுக்கிய மகாகவி பாரதியார் மலர் அங்காடி.
-சோம.இளங்கோவன், தென்காசி.
(திருச்சியில், ஆட்டோ சங்கப் பலகையில் கண்ட வாசகம்)
கடன் கொடுத்துப் பார்... நீ எவ்வளவு முட்டாள் என்று தெரியும்...
கடன் கேட்டுப் பார்... அடுத்தவன் எவ்வளவு புத்திசாலி என்று உனக்கே புரியும்!
-எம்.அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.
(சென்னை கிண்டியில் ஆட்டோ ஒன்றில் கண்ட வாசகம்)
கஷ்டத்தைப் பார்க்காதவன்
வெற்றியைப் பார்க்க
முடியாது!
- க. பூமலை, நமசிவாயபுரம்.
(கள்ளக்குறிச்சி அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தின் பெயர்)
உலகங்காத்தான்.
-ரமேஷ் ராமநாதன், சேலம்.
(கும்பகோணம் ஆயிக்குளம் சாலையில் உள்ள ஒரு தேநீர்க் கடையின் பெயர்)
ஒன்மோர் கப்!
-எம்.ஸ்ரீகிருஷ்ணா, மேலமங்கைநல்லூர்.
யோசிக்கிறாங்கப்பா...
மெளனமாக இருந்து பார்... பல பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு கிடைக்கும்...
மகிழ்ச்சியாக இருந்து பார்... பல பிரச்னை காணாமல் போகும்!
- க. பூமலை, நமசிவாயபுரம்.
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