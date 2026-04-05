Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
மகளிர்மணி

சில்லி சீஸ் பரோட்டா

வெங்காயத்தை நறுக்கிக் கொள்ளவும். சிஸைத் துருவிக் கொள்ளவும்.

News image
Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 10:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தேவையான பொருள்கள்:

பரோட்டா மாவு - அரை கிலோ

சீஸ் - 150 கிராம்

பச்சை மிளகாய் - 2 (நறுக்கியது)

இஞ்சி - சிறு துண்டு (நறுக்கியது)

பூண்டு - 4 பல் (தட்டியது)

மஞ்சள் தூள் - கால் தேக்கரண்டி

வெங்காயம் - 1

கரம் மசாலா, மிளகாய்த்தூள், எண்ணெய் - ஒரு தேக்கரண்டி

உப்பு -தேவையான அளவு

செய்முறை:

வெங்காயத்தை நறுக்கிக் கொள்ளவும். சிஸைத் துருவிக் கொள்ளவும். ஒரு தேக்கரண்டி எண்ணெய்யை வாணலியில் ஊற்றிக் காய்ந்ததும் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, பூண்டு இவற்றை ஒவ்வொன்றாகச் சேர்த்து வதக்கவும். மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த் தூள், கரம் மசாலாத்தூள் இவற்றைச் சேர்த்து போதுமான உப்பு சேர்த்து துருவிய சீஸையும் போட்டுக் கிளறி இறக்கவும். பரோட்டா மாவை சிறு சிறு உருண்டைகளாக உருட்டி திரட்டவும். நடுவில் சீஸ் கலவையை வைத்து மூடி ரோல் செய்யவும். இதை தவாவில் போட்டு எடுத்து சூடாகப் பரிமாறவும்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

