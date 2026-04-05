சில்லி சீஸ் பரோட்டா

தேவையான பொருள்கள்:
பரோட்டா மாவு - அரை கிலோ
சீஸ் - 150 கிராம்
பச்சை மிளகாய் - 2 (நறுக்கியது)
இஞ்சி - சிறு துண்டு (நறுக்கியது)
பூண்டு - 4 பல் (தட்டியது)
மஞ்சள் தூள் - கால் தேக்கரண்டி
வெங்காயம் - 1
கரம் மசாலா, மிளகாய்த்தூள், எண்ணெய் - ஒரு தேக்கரண்டி
உப்பு -தேவையான அளவு
செய்முறை:
வெங்காயத்தை நறுக்கிக் கொள்ளவும். சிஸைத் துருவிக் கொள்ளவும். ஒரு தேக்கரண்டி எண்ணெய்யை வாணலியில் ஊற்றிக் காய்ந்ததும் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, பூண்டு இவற்றை ஒவ்வொன்றாகச் சேர்த்து வதக்கவும். மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த் தூள், கரம் மசாலாத்தூள் இவற்றைச் சேர்த்து போதுமான உப்பு சேர்த்து துருவிய சீஸையும் போட்டுக் கிளறி இறக்கவும். பரோட்டா மாவை சிறு சிறு உருண்டைகளாக உருட்டி திரட்டவும். நடுவில் சீஸ் கலவையை வைத்து மூடி ரோல் செய்யவும். இதை தவாவில் போட்டு எடுத்து சூடாகப் பரிமாறவும்.
