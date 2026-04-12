Dinamani
ஈரான் - அமெரிக்கா இடையே 14 மணிநேரம் நீடித்த பேச்சுவார்த்தை நிறைவு! மு.க. ஸ்டாலின் ஐந்தாம் கட்ட பிரசாரம் திருவள்ளூரில் நாளை தொடக்கம்சட்டக் கட்டமைப்புகள் முழுவதிலும் சீா்திருத்தம்: உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி வலியுறுத்தல் இந்தியப் பங்குச் சந்தை 5 ஆண்டுகளில் இல்லாத ஏற்றம்!எனது வேட்பு மனுவை செல்லாததாக்க பாஜக முயன்றது: மம்தா
/
மகளிர்மணி

வெண்டைக்காய் வெல்லுல்லி

News image

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 10:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தேவையான பொருள்கள்:

வெண்டைக்காய் -கால் கிலோ

பெரிய வெங்காயம் - 1

கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு - அரை தேக்கரண்டி

கறிவேப்பிலை, கொத்துமல்லி, உப்பு - தேவையான அளவு அரைக்க:

சீரகம் - ஒரு தேக்கரண்டி

மிளகு - 2 தேக்கரண்டி

பூண்டு - 10 பல்

காஷ்மீர் மிளகாய்த் தூள் -1 மேஜை கரண்டி

செய்முறை:

முதலில் அரைக்க கொடுத்துள்ள பொருள்களை மிக்ஸியில் சேர்த்து நன்கு அரைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும். ஒரு கடாயை அடுப்பில் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி காய்ந்ததும் நறுக்கிய வெண்டைக்காய் சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக் கொள்ளவும். பின் அதே கடாயில் சிறிதளவு எண்ணெய் விட்டு காய்ந்ததும் கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, சீரகம், கறிவேப்பிலை சேர்த்து அதனுடன் வெங்காயம், உப்பு சேர்த்து நன்கு வதக்கவும்.

வெங்காயம் வதங்கியதும் அரைத்து வைத்துள்ள மசாலாவை சேர்த்து நன்கு வதக்கவும். பின்னர் வறுத்து வைத்துள்ள வெண்டைக்காயைச் சேர்த்து நன்கு வதக்கி கொத்துமல்லி தூவி இறக்கவும்.

நாகஜோதி கிருஷ்ணன்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

