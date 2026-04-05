Dinamani
சென்னை: ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை சென்னையில் இன்று விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி ஹெலிகாப்டர் அருகே ட்ரோன்: 3 பேர் கைது மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி ஹெலிகாப்டர் அருகே ட்ரோன்: 3 பேர் கைது தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சண். ராமநாதன் ராஜிநாமா ராணிப்பேட்டையில் போட்டியிடவில்லை: வினோத் காந்தி! தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
மகளிர்மணி

டிப்ஸ்... டிப்ஸ்...

கேரட்டை தோல் சீவி, ஐந்து நிமிடங்கள் தண்ணீரில் போட்டு ஊற வைக்கவும். பிறகு எடுத்துத் துருவினால், கேரட் மிருதுவாகி எளிதாக துருவ வரும்.

News image
Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 10:30 pm

உருளைக்கிழங்கை அரைத்துச் சேர்த்து வடை செய்தால், வடையின் சுவையே அலாதி தான்.

கோதுமையில் பரோட்டா செய்யும்போது ஒரு மேஜை கரண்டி ஓமம் கலந்து செய்யலாம். சுவையாக இருப்பதோடு எளிதில் ஜீரணமும் ஆகும்.

வெண்டைக்காய், கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு செய்யும்போது ஒரு மேஜை கரண்டி சீரகப் பொடி சேர்த்தால் குழம்பு சுவை மிகுந்திருக்கும்.

-ஆர். கீதா, ஆலுவா.

பாப்கான் நமத்துப் போய்விட்டால் பொட்டுக்கடலைக்குப் பதிலாக சட்னிக்கு வைத்து அரைக்கலாம்.

தோசை ஊற்றும்போது, சின்ன குழந்தைகளுக்கு சின்ன சின்னதாக ஊற்றி, தேனை மேலே ஊற்றியோ, நாட்டுச் சர்க்கரை தூவியோ, வாழைப்பழத்துடனோ கொடுக்க விரும்பிச் சாப்பிடுவர்.

ஓட்ஸை ஊற வைத்து அரைத்து உடன் உளுந்து மாவு, வெள்ளை ரவை, உப்பு சேர்த்துக் கலந்து தோசை வார்க்க மிருதுவாக இருக்கும்.

-மகாலட்சுமி சுப்ரமணியன், காரைக்கால்.

உருளைக்கிழங்கை கறி செய்யும்போது சிறிதளவு தயிர் சேர்த்தால் சுவை தூக்கலாக இருக்கும்.

பூரிக்கு மாவு பிசையும் போது சிறிது சோள மாவு சேர்த்துப் பிசைந்தால் பூரி உப்பலாக இருக்கும்.

-ஏ.மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தினமணி செய்திச் சேவை

