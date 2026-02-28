Dinamani
வேப்பம்பூபொடி

வாணலியில் எண்ணெய் விடாமல் வேம்பம்பூ, காய்ந்த மிளகாய், உளுந்தம் பருப்பை தனித்தனியாக வறுத்து, தேவையான உப்பு சேர்த்து மிக்ஸியில் பொடித்துக்கொள்ளவும்.

தேவையான பொருள்கள்:

வேப்பம்பூ -ஒரு கைப்பிடி அளவு

காய்ந்த மிளகாய் - 3

உளுந்தம் பருப்பு - ஒரு கைப்பிடி அளவு

உப்பு - தேவையான அளவு.

செய்முறை:

வாணலியில் எண்ணெய் விடாமல் வேம்பம்பூ, காய்ந்த மிளகாய், உளுந்தம் பருப்பை தனித்தனியாக வறுத்து, தேவையான உப்பு சேர்த்து மிக்ஸியில் பொடித்துக்கொள்ளவும்.

வேப்பம்பூ, பித்தத்தில் இருந்து நிவாரணம் அளிக்கும். வேப்பம்பூ அதிகமாகக் கிடைக்கும் சீஸனில் சேமித்து வைத்து, பிறகு துவையல், பொடி, ரசம், பச்சடி என்று பலவிதமாகச் செய்து பயன்பெறலாம்.

நாகஜோதி கிருஷ்ணன்

