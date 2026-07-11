வெண்பூசணி அவியல்

தேவையான பொருள்கள்:
வெண் பூசணிக்காய் (நடுத்தர அளவு) - 1
தேங்காய்த் துருவல் - 1 மூடி
தயிர் - கால் கிண்ணம்
பச்சை மிளகாய் - 3
சீரகம் - ஒரு தேக்கரண்டி
தேங்காய் எண்ணெய் - ஒரு மேஜை கரண்டி
கறிவேப்பிலை, உப்பு -தேவைக்கு
தாளிக்க - கடுகு, உ.பருப்பு, க. பருப்பு.
செய்முறை:
பூசணியை சிறிது தண்ணீர், உப்பு சேர்த்து வேகவிடவும். தேங்காய், பச்சை மிளகாய், சீரகம் போன்றவற்றை விழுதாக அரைக்கவும். வெண்பூசணியுடன் அரைத்த விழுதைச் சேர்த்து கொதிக்கவிட்டு தயிர் சேர்த்து அடுப்பை அணைக்கவும். தேங்காய் எண்ணெயில் கறிவேப்பிலையை தாளித்துக் கொட்டவும்.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
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