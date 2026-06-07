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கே.ஏ.ஜி
விண்கல் ஆய்வு, கோள்அறிவியல் துறையில் உலகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க ஒன்றான விண்கல் ஆய்வுச் சங்கத்தின் உறுப்பினராக 2026-ஆம் ஆண்டுக்கு இந்தியப் பெண் விஞ்ஞானி குல்ஜீத் கௌர் மர்ஹாஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
1933-ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட இந்த அமைப்பில், 93 ஆண்டு கால வரலாற்றில், மறைந்த தேவேந்திரலால், ஜே.என்.கோஸ்வாமி ஆகியோருக்குப் பின்னர் இந்தச் சிறப்பைப் பெறும் மூன்றாவது இந்தியர் குல்ஜீத் கௌர் என்பதோடு, முதல் இந்தியப் பெண் விஞ்ஞானியும் கூட!
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