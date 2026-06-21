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சுவை அதிகரிக்க...

கேசரி செய்யும்போது இரண்டு எலுமிச்சம் பழத்தைப் பொடிப் பொடியாக நறுக்கிப் போட்டால், கேசரியின் சுவை கூடுதலாக இருக்கும்.

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பீட்ரூட்

Updated On :21 ஜூன் 2026, 4:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமுதா அசோக்ராஜா

கேசரி செய்யும்போது இரண்டு எலுமிச்சம் பழத்தைப் பொடிப் பொடியாக நறுக்கிப் போட்டால், கேசரியின் சுவை கூடுதலாக இருக்கும்.

கிரேவி செய்யும்போது தக்காளியுடன் சிறிது பீட்ரூட்டையும் சேர்த்து அரைத்து கொதிக்கும் கிரேவியில் ஊற்றினால், கிரேவி திக்காகவும், சுவையாகவும் இருக்கும்.

தேன் குழல் செய்யும்போது, அதனுடன் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கை மசித்துக் கலந்தால், அது மிகவும் சுவையாக இருக்கும்.

எலுமிச்சைச் சாதம் செய்யும்போது, சிறிது வெந்தயத்தை வறுத்துப் பொடித்துக் கலந்தால் சாதம் ருசியாகவும், மணமாகவும் இருக்கும்.

வெண்டைக்காயை எண்ணெய்யில் வதக்கிப் பின்னர் குழம்பில் சேர்த்தால் பிசுபிசுப்பின்றி குழம்பு சுவையாக இருக்கும்.

புளிக்குழம்பு நல்ல வாசனையாக இருக்க, நல்லெண்ணெய்யை கொஞ்சம் அதிகமாகச் சேர்க்க வேண்டும்.

இடியாப்பம் மென்மையாக இருக்க, அரிசி மாவில் சிறிது தேங்காய்ப் பால் சேர்த்துப் பிசைய வேண்டும்.

இரவு ஒரு தேக்கரண்டி ஓமத்தைத் தண்ணீரில் போட்டு காலையில் அதை வடிகட்டி ஒரு தேக்கரண்டி தேன் கலந்து குடித்தால், உடல் பருமன் குறையும்.

காலை உணவைத் தாமதமாகச் சாப்பிடக் கூடாது. சரியான நேரத்துக்குச் சாப்பிடுவதே உடல்நலத்துக்கு நல்லது.

காலையில் வெறும் வயிற்றில் பேரீச்சம் பழம் சாப்பிட்டால், சுறுசுறுப்பாக இருக்கலாம்.

உணவுக்கு முன்பாக பழங்கள் சாப்பிடுவது செரிமானத்துக்கு நல்லது.

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