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மகளிர்மணி

மொறுமொறு பக்கோடா...

ஒரு கோப்பை கெட்டி அவல், இரண்டு கோப்பை அரிசி, சிறிது உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்து ஊறவைத்து அரைத்து சுவையான செட் தோசை செய்யலாம்.

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Updated On :28 ஜூன் 2026, 4:02 am IST

ஆர். கீதா

ஒரு கோப்பை கெட்டி அவல், இரண்டு கோப்பை அரிசி, சிறிது உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்து ஊறவைத்து அரைத்து சுவையான செட் தோசை செய்யலாம்.

பாலக் கீரையை நன்கு ஆய்ந்து இலை இலையாக சுத்தம் செய்து கொள்ளவும். அதில் கடலை மாவு, காரப்பொடி, பெருங்காயம், உப்பு, கொஞ்சம் அரிசிமாவு சேர்த்துப் பிசிறிக் கொள்ளவும். தண்ணீரே ஊற்ற வேண்டாம். எண்ணெய் காய்ந்தவுடன் உதிர்த்தாற்போல் போட்டால் சுவையான மொறுமொறு பக்கோடா தயார்.

சேமியா, ரவை போன்றவற்றை உப்புமாதான் செய்ய வேண்டும் என்று இல்லாமல் இட்லிகளாகச் செய்து சட்னியுடன் சேர்த்துச் சாப்பிடலாம்.

எந்தக் காயைப் போட்டு சாம்பார் செய்தாலும், அத்துடன் இரண்டு பெரிய நெல்லிக்காய்களையும் பெரிய துண்டுகளாக நறுக்கிப் போட்டு செய்யுங்கள். சாம்பாரின் சத்தும், சுவையும் கூடும்.

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