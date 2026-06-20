தேவையான பொருள்கள்:
அரிசி - இரண்டரை கிண்ணம்
உளுந்தம் பருப்பு- ஒரு கிண்ணம்
அவல் - கால் கிண்ணம்
சீரகம் - 2 தேக்கரண்டி
உப்பு, எண்ணெய் - தேவையான அளவு
செய்முறை:
அரிசி, உளுந்தம் பருப்பை 5 மணி நேரமும், அவலை 45 நிமிடமும் தனித்தனியாக ஊற வைக்கவும். இரவே அனைத்தையும் தோசை ஊற்றும் பதத்துக்கு மாவாக அரைத்து, 8 மணி நேரம் புளிக்க வைக்க வேண்டும். பிறகு மாவில் உப்பு சேர்த்து தோசை ஊற்றி காரச்சட்னியுடன் சாப்பிட சுவையாக இருக்கும்
ராஜேஸ்வரி சுப்பிரமணியன்
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