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மகளிர்மணி

அவல் தோசை

அரிசி, உளுந்தம் பருப்பை 5 மணி நேரமும், அவலை 45 நிமிடமும் தனித்தனியாக ஊற வைக்கவும்.

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அவல் தோசை

Updated On :21 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேவையான பொருள்கள்:

அரிசி - இரண்டரை கிண்ணம்

உளுந்தம் பருப்பு- ஒரு கிண்ணம்

அவல் - கால் கிண்ணம்

சீரகம் - 2 தேக்கரண்டி

உப்பு, எண்ணெய் - தேவையான அளவு

செய்முறை:

அரிசி, உளுந்தம் பருப்பை 5 மணி நேரமும், அவலை 45 நிமிடமும் தனித்தனியாக ஊற வைக்கவும். இரவே அனைத்தையும் தோசை ஊற்றும் பதத்துக்கு மாவாக அரைத்து, 8 மணி நேரம் புளிக்க வைக்க வேண்டும். பிறகு மாவில் உப்பு சேர்த்து தோசை ஊற்றி காரச்சட்னியுடன் சாப்பிட சுவையாக இருக்கும்

ராஜேஸ்வரி சுப்பிரமணியன்

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