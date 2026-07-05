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மகளிர்மணி

மக்கானா பால்ஸ்

மக்கானாவை நெய்யில் பொரிக்கவும். உளுந்தம் பருப்பை மாவாக்கவும். பாலைக் காய்ச்சி முந்திரி சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் கலந்து இறக்கவும்.

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மக்கானா பால்ஸ்

Updated On :5 ஜூலை 2026, 4:05 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேவையான பொருள்கள்:

மக்கானா -20

உளுந்தம் பருப்பு, வெல்லம் - தலா 4 கிண்ணம்

தேங்காய்ப்பால், பால் - தலா ஒரு கிண்ணம்

ஏலக்காய்த்தூள், முந்திரி விழுது - தலா ஒரு தேக்கரண்டி

எண்ணெய் - பொரிக்க

நெய் - 2 தேக்கரண்டி

செய்முறை:

மக்கானாவை நெய்யில் பொரிக்கவும். உளுந்தம் பருப்பை மாவாக்கவும். பாலைக் காய்ச்சி முந்திரி சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் கலந்து இறக்கவும்.

வெல்லத்தை சிறிது நீர் சேர்த்து கரைந்ததும் வடிகட்டி பால், தேங்காய்ப்பால், ஏலக்காய், வெல்லக்கரைசல் சேர்க்கவும். உளுந்து மாவில் மக்கானாவை தோய்த்து எண்ணெயில் பொரித்து பாலில் சேர்த்து கிண்ணத்தில் பரிமாறவும். வெளியில் சாஃப்ட் , உள்ளே மொறுமொறு மக்கானா பால்ஸ் தயார்.

நாகஜோதி கிருஷ்ணன்

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