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மகளிர்மணி

மக்கானா பிரியாணி

பாசுமதி அரிசியை பத்து நிமிடம் ஊற வைத்து சிறிது நெய், குங்குமப்பூ சேர்த்து வதக்கி, உப்பு, இரண்டு டம்ளர் நீர் விட்டு உதிராக வடிக்கவும்.

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மக்கானா பிரியாணி

Updated On :5 ஜூலை 2026, 4:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேவையான பொருள்கள்:

மக்கானா விதைகள், பாசுமதி அரிசி, நறுக்கிய வெங்காயம் - தலா ஒரு கிண்ணம்

தண்ணீர் - 2 கிண்ணம்

குங்குமப்பூ - 3 இழைகள்

பூண்டு - 2 பல்

இஞ்சி -சிறிய துண்டு

பச்சை மிளகாய்-2

நெய் - 4 மேஜை கரண்டி

தயிர் - ஒரு சிறு கிண்ணம்

உப்பு, பட்டை, கிராம்பு, பிரிஞ்சி இலை, கொத்துமல்லி, புதினா இலைகள் - தேவையான அளவு

செய்முறை:

பாசுமதி அரிசியை பத்து நிமிடம் ஊற வைத்து சிறிது நெய், குங்குமப்பூ சேர்த்து வதக்கி, உப்பு, இரண்டு டம்ளர் நீர் விட்டு உதிராக வடிக்கவும்.

வாணலியில் சிறிது நெய்விட்டு நறுக்கிய வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கிராம்பு, பட்டை, பிரிஞ்சி இலை, பொடியாக நறுக்கின பூண்டு, இஞ்சி ஆகியவற்றைச் சேர்க்கவும். மக்கானா விதைகள் சேர்த்து வதக்கி தயிர், பாசுமதி சாதத்துடன் கலக்கவும். புதினா, கொத்துமல்லி தழைகளால் அலங்கரித்து சூடாகப் பரிமாறவும். மக்கானா பிரியாணி ஊரைக் கூட்டும்.

நாகஜோதி கிருஷ்ணன்

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