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சிறுதானிய சப்பாத்தி

மேலேயுள்ள அனைத்து தானியங்களையும் நன்றாகச் சுத்தம் செய்து மாவாக அரைத்துக் கொள்ளவும்.

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சிறுதானிய சப்பாத்தி

Updated On :28 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை, மூர்த்தி

தேவையான பொருள்கள்:

கம்பு, கறுப்பு உளுந்து, சோளம், கேழ்வரகு - தலா அரை கிண்ணம்

கோதுமை - 3 கிண்ணம்

உப்பு, எண்ணெய் - தேவையான அளவு

செய்முறை:

மேலேயுள்ள அனைத்து தானியங்களையும் நன்றாகச் சுத்தம் செய்து மாவாக அரைத்துக் கொள்ளவும். பின்னர் மாவில் தேவையான அளவு தண்ணீர், உப்பு சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்குப் பிசைந்து கொள்ளவும். தேவைப்பட்டால் சிறிது எண்ணெய் சேர்த்து பிசைந்து கொள்ளலாம்.

இந்த மாவை ஒரு மணி நேரம் கழித்து சப்பாத்திகளாகத் தேய்த்து தோசைக்கல்லில் எண்ணெய் ஹவிட்டு சப்பாத்திகளாகச் சுட்டு எடுக்கவும். சத்தான சிறுதானிய சப்பாத்தி ரெடி.

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