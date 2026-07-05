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மகளிர்மணி

கொள்ளு கிரேவி

கொள்ளை சுத்தம் செய்து எட்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கவும். ஊறிய கொள்ளை நன்கு வேக வைத்துக் கொள்ளவும்.

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கொள்ளு கிரேவி

Updated On :5 ஜூலை 2026, 4:10 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேவையான பொருள்கள்:

கொள்ளு- 1 கிண்ணம்

புளி- கோலிக்குண்டு அளவு

தக்காளி- 2

பச்சை மிளகாய் - 3

பூண்டு- 5 பல்

வெங்காயம்- 2

மிளகாய்த் தூள் - 1 தேக்கரண்டி

கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு - தாளிக்க

உப்பு, எண்ணெய் - தேவைக்கு

செய்முறை:

கொள்ளை சுத்தம் செய்து எட்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கவும். ஊறிய கொள்ளை நன்கு வேக வைத்துக் கொள்ளவும். வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாயை பொடியாக நறுக்கிக் கொள்ளவும். புளியை கரைத்துக் கொள்ளவும்.

வாணலியை அடுப்பில் வைத்து காய்ந்ததும் கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு தாளித்து, பின்னர் வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாயைச் சேர்த்து வதக்கவும். நன்கு வதங்கியதும் அதனுடன் கொள்ளு, மிளகாய்த் தூள், தேவையான உப்பு சேர்த்து சிறிது நேரம் வேக வைத்து நன்கு மசித்து இறக்கவும். தேவைப்பட்டால் மேலே கொத்துமல்லி தழை தூவலாம்.

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