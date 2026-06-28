தானிய தோசை

தேவையான பொருள்கள்:
ராகி, கம்பு, கோதுமை, வரகு, கருப்பு உளுந்து -தலா 100 கிராம்
கொள்ளு, கருப்பு கொண்டைக்கடலை - தலா 50 கிராம்
வெந்தயம், உப்பு, எண்ணெய், தண்ணீர் - தேவையான அளவு
செய்முறை:
கருப்பு கொண்டைக் கடலை, ராகி, கம்பு, கோதுமை, வரகு, கொள்ளு, உளுந்து, வெந்தயத்தை தண்ணீரில் நன்கு ஊற வைக்கவும். பின் தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைக்கவும். உப்பு சேர்த்து மூன்று மணி நேரம் புளிக்க விடவும். தோசைக்கல் சூடானதும் எண்ணெய் தடவி மாவை ஊற்றி தோசையாக சுடவும். சட்னி தொட்டு சாப்பிட்டால் சுவையாக இருக்கும்
ராஜேஸ்வரி
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