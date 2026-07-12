பரங்கிக்காய் பாயசம்

தேவையான பொருள்கள்:
சேமியா-100 கிராம்
பரங்கிக்காய் (துருவியது) - 100 கிராம்
சர்க்கரை - தேவைக்கேற்ப
நெய் - 3 தேக்கரண்டி
முந்திரி, திராட்சை - தலா 1 கைப்பிடி,
ஏலத்தூள் - ஒன்றரை தேக்கரண்டி
பால் - 250 மில்லி
செய்முறை:
சேமியாவை தண்ணீரில் வேகவிடவும். பரங்கிக்காயைத் துருவி 2 தேக்கரண்டி நெய்யில் வறுக்கவும். சேமியா முக்கால் பதம் வந்ததும், தண்ணீரை வடிகட்டி குளிர்ந்த நீர் ஊற்றவும். பாலைக் காய்ச்சி சேமியா, நெய்யில் வறுத்த பரங்கிக்காய் சேர்க்கவும். நெய் விட்டு முந்திரி, திராட்சையை வறுத்துப் போட்டு சர்க்கரை சேர்த்துப் பரிமாறவும்.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
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