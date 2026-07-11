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மகளிர்மணி

பிரக்கோலி பட்டர் மசாலா

தண்ணீரில் பிரக்கோலி, மஞ்சள்தூள் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து வடிகட்டிக் கொள்ளவும்.

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Broccoli Butter Masala

Updated On :11 ஜூலை 2026, 10:01 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேவையான பொருள்கள்:

பிரக்கோலி - 1

மஞ்சள் தூள் - அரை தேக்கரண்டி

மிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலாத்தூள் - தலா 1 தேக்கரண்டி

பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் - தேவைக்கு

வெங்காயம், தக்காளி - தலா 2

இஞ்சி பூண்டு விழுது - 1 தேக்கரண்டி

வெண்ணெய் - 5 தேக்கரண்டி

முந்திரி, பாதாம் - தலா 8.

செய்முறை:

தண்ணீரில் பிரக்கோலி, மஞ்சள்தூள் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து வடிகட்டிக் கொள்ளவும். வாணலியில் வெண்ணெய் ஊற்றி நறுக்கிய வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு விழுது, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் சேர்த்து வதக்கி, அதனுடன் முந்திரி, பாதாம் சேர்த்து மிக்ஸியில் அரைக்கவும். வாணலியில் பட்டர் விட்டு அரைத்த விழுது, மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, பிரக்கோலி சேர்த்து வதக்கி, தண்ணீர்விட்டு வேக விட்டு இறக்கவும்.

நாகஜோதி கிருஷ்ணன்

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