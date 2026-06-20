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மகளிர்மணி

கம்பு பணியாரம்

கம்பு, உளுந்து, புழுங்கல் அரிசி மூன்றையும் சுத்தம் செய்து, மூன்று மணி நேரம் ஊற வைக்கவும்.

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கம்பு பணியாரம்

Updated On :21 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேவையான பொருள்கள்:

புழுங்கல் அரிசி - 3 கிண்ணம்

கம்பு, நறுக்கிய வெங்காயம் - தலா ஒன்றரை கிண்ணம்

உளுந்து, தேங்காய்த் துருவல் - தலா ஒரு கிண்ணம்

நெய், உப்பு - தேவைக்கு

கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு

சீரகம் - 2 தேக்கரண்டி

பச்சை மிளகாய் - 8

செய்முறை:

கம்பு, உளுந்து, புழுங்கல் அரிசி மூன்றையும் சுத்தம் செய்து, மூன்று மணி நேரம் ஊற வைக்கவும். நன்றாக ஊறியதும் அத்துடன் பச்சை மிளகாய், நறுக்கிய வெங்காயம், சீரகம், கறிவேப்பிலை, தேங்காய்த் துருவல் ஆகியவற்றுடன் தேவையான உப்பு சேர்த்து நன்றாக அரைத்துக் கொள்ளவும்.

பின்னர் அந்த மாவை மூன்று மணி நேரம் கழித்து குழிப்பணியார அச்சில் நெய் தடவி, பணியாரங்களாக வார்த்து, மிதமான தீயில் நன்கு வெந்ததும் எடுக்கவும். சுவையான கம்பு பணியாரம் தயார்.

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