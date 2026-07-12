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மகளிர்மணி

வெந்தயக் கீரை சப்பாத்தி

வெந்தயக்கீரையை பொடியாக நறுக்கிக் கொள்ளவும். அகன்ற பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவைக் கொட்டி, நறுக்கிய வெந்தயக்கீரை, மஞ்சள் தூள், ஓமம், மிளகாய்த்தூள், உப்பு அனைத்தையும் சேர்த்து நன்றாகக் கிளறிவிடவும்.

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வெந்தயக் கீரை சப்பாத்தி

Updated On :12 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேவையான பொருள்கள்:

கோதுமை மாவு - 1 கிண்ணம்

நறுக்கிய வெந்தயக்கீரை - அரை கிண்ணம்

மஞ்சள் தூள் - அரை தேக்கரண்டி

ஓமம் - சிட்டிகை

மிளகாய்த்தூள் - 4 தேக்கரண்டி

உப்பு, நெய் / வெண்ணெய் - தேவைக்கு.

செய்முறை:

வெந்தயக்கீரையை பொடியாக நறுக்கிக் கொள்ளவும். அகன்ற பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவைக் கொட்டி, நறுக்கிய வெந்தயக்கீரை, மஞ்சள் தூள், ஓமம், மிளகாய்த்தூள், உப்பு அனைத்தையும் சேர்த்து நன்றாகக் கிளறிவிடவும். பிறகு தண்ணீர் விட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்குப் பிசைந்து வெண்ணெய் அல்லது நெய் விட்டு மாவை 20 நிமிடங்கள் வைத்திருக்கவும். சப்பாத்தியாக இட்டு கல்லின் இருபுறமும் திருப்பிப் போட்டு வேகவிட்டு எடுக்கவும். சுடச்சுட மணம் மணக்கும் சப்பாத்தி தயார். மேத்தி ரொட்டி என்று அழைக்கப்படும் இதற்குத் தொட்டுக்கொள்ள கெட்டித் தயிர் ருசியாக இருக்கும்.

நாகஜோதி கிருஷ்ணன்

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