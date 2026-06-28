என்னென்ன சாப்பிடலாம்?

கொழுப்பு குறைய கொள்ளு சாப்பிடலாம். ஆஸ்துமாவுக்கு தேன், கேரட், அன்னாசிப் பழம் சாப்பிடலாம். சளித் தொல்லைக்கு துளசி இலைச்சாறு, ஆரஞ்சு, எலுமிச்சைச் சாறு சாப்பிடலாம்.
பப்பாளிப் பழத்தை தினமும் 250 கிராமுக்குக் குறைவில்லாமல் உணவுக்கு முன் உண்டு வந்தால், சிறுநீரில் உள்ள சர்க்கரை அளவு வெகுவாகக் குறையும். தோல் நோய்கள் நீங்கும். பப்பாளிக்காயைச் சமைத்து உண்டு வர, பெருத்த உடம்பு குறையும். தாய்ப் பால் பெருகும். நாள்தோறும் ஒரு துண்டு பப்பாளிப் பழம் சாப்பிட்டால், கல்லீரல், மண்ணீரல் வீக்கம் குறையும்.
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