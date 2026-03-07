Dinamani
முதல் நாவல் ஆசிரியை...

சுவர்ணகுமாரி டெபி என்ற பெண் தனது 18-ஆம் வயதில் 'டீப் நிர்மாண்' என்ற நாவலை எழுதி, 1874-இல் வெளியிட்டார்.

Updated On :7 மார்ச் 2026, 10:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சுவர்ணகுமாரி டெபி என்ற பெண் தனது 18-ஆம் வயதில் 'டீப் நிர்மாண்' என்ற நாவலை எழுதி, 1874-இல் வெளியிட்டார். இதனால் நாட்டின் முதல் பெண் நாவல் ஆசிரியை என்ற சிறப்பைப் பெற்றார். இவர் இலக்கியத்துக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற ரவீந்திரநாத் தாகூரின் மூத்த சகோதரி ஆவார்.

