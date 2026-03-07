முதல் நாவல் ஆசிரியை...
சுவர்ணகுமாரி டெபி என்ற பெண் தனது 18-ஆம் வயதில் 'டீப் நிர்மாண்' என்ற நாவலை எழுதி, 1874-இல் வெளியிட்டார்.
Updated On :7 மார்ச் 2026, 10:35 pm
சுவர்ணகுமாரி டெபி என்ற பெண் தனது 18-ஆம் வயதில் 'டீப் நிர்மாண்' என்ற நாவலை எழுதி, 1874-இல் வெளியிட்டார். இதனால் நாட்டின் முதல் பெண் நாவல் ஆசிரியை என்ற சிறப்பைப் பெற்றார். இவர் இலக்கியத்துக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற ரவீந்திரநாத் தாகூரின் மூத்த சகோதரி ஆவார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...