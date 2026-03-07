மகளிரும் மலர்களும்...
மகளிர் தொட்டால் மலரும் பூக்கள் பற்றி 'சூடாமணி நிகண்டு' (109) விளக்குவதாவது
Updated On :7 மார்ச் 2026, 10:36 pm
மகளிர் தொட்டால் மலரும் பூக்கள் பற்றி 'சூடாமணி நிகண்டு' (109) விளக்குவதாவது: சுவைக்க மலர்வது- மகிழம்பூ, நட்பு கொண்டால் மலர்வது- பாலைப்பூ, நகைக்க மலர்வது- முல்லைப்பூ, அணைக்க மலர்வது- வாசந்திப்பூ, பாட மலர்வது- பாலைப்பூ, தொட மலர்வது- புன்னைப்பூ, பார்க்க மலர்வது- மாபூ, நிழல் பட மலர்வது- செண்பகம்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...