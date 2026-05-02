மகளிர்மணி

நெல்லி மோர்

Updated On :2 மே 2026, 6:30 pm

தேவையான பொருள்கள்:

நெல்லிக்காய்- 2

தயிர் - 2 தேக்கரண்டி

இஞ்சிச் சாறு- 1 தேக்கரண்டி

சீரகத்தூள், மிளகுத்தூள்- தலா கால் தேக்கரண்டி

உப்பு- தேவையான அளவு

செய்முறை:

நெல்லிக்காயில் உள்ள கொட்டையை அகற்றி, துருவி அதனுடன் தயிர், இஞ்சிச்சாறு, உப்பு, மிளகுத் தூள், சீரகத் தூள், அரை கிண்ணம் நீர் சேர்த்து மிக்ஸியில் நன்கு அடித்து எடுக்க வேண்டும்.

மகாலெஷ்மி சுப்ரமணியம், காரைக்கால்.

