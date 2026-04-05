நாகை பாபு
கரணம் என்னும் சொல் தமிழ் இல்லை. ஆனால், பல இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் சொல்லாக அது இருக்கிறது. குட்டிக் கரணம், தோப்புக் கரணம், கஜ கரணம் என்றெல்லாம் நாம் வழக்கில் சொற்களைப் பயன்படுத்துகிறோம்.
இவற்றிற்கெல்லாம் பொருள் தெரிய வேண்டுமானால், கரணம் என்னும் சொல்லின் பொருளை நாம் அறியவேண்டும். அச்சொல்லுக்கு வெவ்வேறு பொருள்கள் உண்டு என்றாலும், பல இடங்களில் அது "காது' என்னும் பொருளையே தருகிறது. காதுகளைப் பிடித்துக் கொண்டு அமர்ந்து எழுவதை கரணம் போடுவது என்பார்கள்.
தலையில் குட்டிக் கொண்டே கரணம் போட்டால், குட்டிக் கரணம். தோப்புக் கரணம் என்பது பேச்சு வழக்கில் திரிந்த சொல். ஐம்பது, நூறு என்று தொகுப்பாகக் கரணம் போடுவதைத்தான் தொகுப்புக் கரணம் என்று சொல்லி, பிறகு அது தோப்புக் கரணம் ஆகிவிட்டது.
கஜம் என்றால் யானை. அதன் காதுகள் அசைந்துகொண்டே இருக்கும். நம்மால் அப்படிச் செய்ய முடியாது. அதை உணர்த்துவதற்குத்தான், கஜகரணம் போட்டாலும் முடியாது என்று கூறுகிறார்கள்.
