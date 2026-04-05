Dinamani
ராணிப்பேட்டையில் போட்டியிடவில்லை: வினோத் காந்தி! சென்னை: ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை சென்னையில் இன்று விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி ஹெலிகாப்டர் அருகே ட்ரோன்: 3 பேர் கைது தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சண். ராமநாதன் ராஜிநாமா
/
சிறுவர்மணி

கரணம்

கரணம் என்னும் சொல் தமிழ் இல்லை. ஆனால், பல இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் சொல்லாக அது இருக்கிறது.

News image
Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 6:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நாகை பாபு

கரணம் என்னும் சொல் தமிழ் இல்லை. ஆனால், பல இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் சொல்லாக அது இருக்கிறது. குட்டிக் கரணம், தோப்புக் கரணம், கஜ கரணம் என்றெல்லாம் நாம் வழக்கில் சொற்களைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

இவற்றிற்கெல்லாம் பொருள் தெரிய வேண்டுமானால், கரணம் என்னும் சொல்லின் பொருளை நாம் அறியவேண்டும். அச்சொல்லுக்கு வெவ்வேறு பொருள்கள் உண்டு என்றாலும், பல இடங்களில் அது "காது' என்னும் பொருளையே தருகிறது. காதுகளைப் பிடித்துக் கொண்டு அமர்ந்து எழுவதை கரணம் போடுவது என்பார்கள்.

தலையில் குட்டிக் கொண்டே கரணம் போட்டால், குட்டிக் கரணம். தோப்புக் கரணம் என்பது பேச்சு வழக்கில் திரிந்த சொல். ஐம்பது, நூறு என்று தொகுப்பாகக் கரணம் போடுவதைத்தான் தொகுப்புக் கரணம் என்று சொல்லி, பிறகு அது தோப்புக் கரணம் ஆகிவிட்டது.

கஜம் என்றால் யானை. அதன் காதுகள் அசைந்துகொண்டே இருக்கும். நம்மால் அப்படிச் செய்ய முடியாது. அதை உணர்த்துவதற்குத்தான், கஜகரணம் போட்டாலும் முடியாது என்று கூறுகிறார்கள்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ஆனந்தரங்கரும் பாவேந்தரும்...

எடப்பாடியின் மூளைக் குழந்தைகள்!

குட்டிக் குட்டிக் கதைகள்...

குட்டி... கோயில் யானைக் கதை சொன்ன தவெக தலைவர் விஜய்!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

