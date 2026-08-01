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சிறுவர்மணி

பாரம்பரிய உணவை மறந்த சிறார்கள்

இத்தாலி நாட்டின் மக்கள் ஆன்மிக வாழ்க்கை முறைக்கு அதிகம் கவனம் கொடுத்துவந்த நிலைமை இன்றில்லை.

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Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 10:05 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆர்.எஸ்.

இத்தாலி நாட்டின் மக்கள் ஆன்மிக வாழ்க்கை முறைக்கு அதிகம் கவனம் கொடுத்துவந்த நிலைமை இன்றில்லை. அவர்கள் பாரம்பரிய உணவுகளை கைவிட்டு, நாகரிக, துரித உணவுமுறைக்கு மாறிவிட்டனர். இதனால், உடல் பருமன் கொண்ட சிறுவர்களின் எண்ணிக்கை இத்தாலியில் அதிகரித்துள்ளது. உலகிலேயே இங்குதான் பருமனான சிறார்கள் உள்ளனர்.

பாரம்பரிய உணவு வகைகள் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டு, பிஸ்ஸா, பாஸ்டா, உருளைக்கிழங்கு, புரோட்டின் உணவுகள், ரொட்டிகள் ஆகியவை அன்றாட உணவாக மாறியதுதான் இந்த நிலைமைக்குக் காரணம்.

இந்தச் சிறுவர்கள் மருத்துவ ஆலோசனைக்கு அழைத்து வரப்படுகின்றனர். பல சிறுவர்களுக்குப் பசியைக் கட்டுப்படுத்தும் ஊசிமருந்துகள் செலுத்தப்படுகின்றன. சில சிறுவர்களுக்கு அறுவைச் சிகிச்சை மூலம் இரைப்பை பாதியாகக் குறைக்கப்படுகிறது.

'பாரம்பரிய உணவுகளை குழந்தைகளுக்கு மீண்டும் அறிமுகம் செய்ய வேண்டும். அதில் சிறுவர்களுக்கு ஆர்வம் ஏற்படச் செய்வது அவசியம். இப்போதைக்கு வெறும் 10 சதவீத சிறார்கள் மட்டுமே பாரம்பரிய உணவுகளைச் சாப்பிடுகிறார்கள்' என்கிறார் டாக்டர் வால்டர் லாங்கோ. இவர் அமெரிக்காவில், தெற்கு கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தின் ஆயுள் நீட்டிப்பு நிறுவன இயக்குநர்.

இந்த நிலைமை இந்தியாவிலும் உருவாகி வருகிறது. பாரம்பரிய உணவுகளை நம் குழந்தைகளுக்குப் பழக்கப்படுத்துவதில்லை. கம்பு, கூழ், கேழ்வரகுக் களி போன்ற சத்தான உணவுகள் இன்று மிகவும் அரிதாகிவிட்டன. ஆனால் புரோட்டின் பவுடர் அல்லது சத்துமாவு விற்பனை அதிகரித்துள்ளது.

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