யானை, மான், வாத்து...

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யானை குண்டு யானை
என்ன வயிற்றில் பானை
தூங்கும் நின்றுகொண்டே
தாங்கும் கால்கள் நன்றே!
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மானு புள்ளி மானு
மயக்கும் அழகைக் காணு
எதிரி அருகில் சென்றால்
எளிதில் வாசம் பிடிக்கும்!
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வாத்து சின்ன வாத்து
வைக்குது காலைப் பார்த்து
நீரில் அழகாய் நீந்தும்
நீந்திய படியும் தூங்கும்!
வசீகரன், தேனாம்பேட்டை.
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