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சிறுவர்மணி

யானை, மான், வாத்து...

யானை குண்டு யானை என்ன வயிற்றில் பானை

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Updated On :5 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

யானை குண்டு யானை

என்ன வயிற்றில் பானை

தூங்கும் நின்றுகொண்டே

தாங்கும் கால்கள் நன்றே!

-

மானு புள்ளி மானு

மயக்கும் அழகைக் காணு

எதிரி அருகில் சென்றால்

எளிதில் வாசம் பிடிக்கும்!

-

வாத்து சின்ன வாத்து

வைக்குது காலைப் பார்த்து

நீரில் அழகாய் நீந்தும்

நீந்திய படியும் தூங்கும்!

வசீகரன், தேனாம்பேட்டை.

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