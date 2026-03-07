வெட்டாமல் விட்டால் ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு ஒரு வருடத்தில் பதினாறு அங்குலம் நீளமான முடி வளருமாம்.
மிக மிக உயர்ந்த ரக வைரத்தை சுத்தமான தண்ணீரில் போட்டால் அப்படி ஒரு வைரக்கல் தண்ணீரில் இருப்பதே கண்ணுக்கு தெரியக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் தான் உயர்ரக வைரம் என்று அர்த்தமாம். இதைத்தான் 'டைமண்ட் ஆப் தி பர்ஸ்ட் வாட்டர்' என்று சொல்வார்கள் .
முகத்தில் இரண்டு பக்கங்களும் ஒருபோதும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை. காதுகளின் அமைப்பில் வேறுபாடு உண்டு. பொதுவாக இடது காதை விட வலது காது உயரமாக இருக்கும். கண்களில் கூட வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஒரு கண்ணை விட மற்றொரு கண் வலுவாக இருக்கும்.
