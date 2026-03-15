மோட்டார், பெடல் என்ற இரு சொற்கள் இணைந்து 'மொபெட்' எனும் சொல் உருவானது.
-முக்கிமலை நஞ்சன்
நெதர்லாந்தில் நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் அதிகம் உள்ளனர். இங்கு வசிப்போர் அதிகம் பேர் மிதிவண்டிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். 'ஐரோப்பாவின் தோட்டம்' என்று இந்த நாடு அழைக்கப்படுகிறது.
-விமலா சடையப்பன், காளனம்பட்டி.
பிறந்த சில மாதங்கள் கழித்தே குழந்தைகளுக்குப் பற்கள் முளைக்கத் தொடங்கும். ஆனால், பெரும்பாலான விலங்கினங்கள் இதற்கு விதிவிலக்கு. சுறா இனங்களில் பலவும் நன்கு வளர்ந்த பற்களுடன்தான் பிறக்கின்றன. பிறந்தவுடனே இரையை வேட்டையாடவும், சுதந்திரமாக வாழவும் தேவையான உடல் அமைப்பை இயற்கையாகவே பெற்றிருக்கின்றன.
அமெரிக்க அதிபர்களாக இருந்தவர்களில் ஜிம்மி கார்ட்டர் மட்டுமே மருத்துவமனையில் பிறந்தவர். இவருக்கு முன்னர் அதிபர்களாக இருந்த 38 பேருமே அவரவர் வீட்டிலேயே பிறந்தவர்கள்.
-கோட்டாறு ஆ.கோலப்பன்
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
