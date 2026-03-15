சிறுவர்மணி

தெரியுமா?

மோட்டார், பெடல் என்ற இரு சொற்கள் இணைந்து 'மொபெட்' எனும் சொல் உருவானது.

News image
Updated On :15 மார்ச் 2026, 11:44 am

மோட்டார், பெடல் என்ற இரு சொற்கள் இணைந்து 'மொபெட்' எனும் சொல் உருவானது.

-முக்கிமலை நஞ்சன்

நெதர்லாந்தில் நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் அதிகம் உள்ளனர். இங்கு வசிப்போர் அதிகம் பேர் மிதிவண்டிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். 'ஐரோப்பாவின் தோட்டம்' என்று இந்த நாடு அழைக்கப்படுகிறது.

-விமலா சடையப்பன், காளனம்பட்டி.

 பிறந்த சில மாதங்கள் கழித்தே குழந்தைகளுக்குப் பற்கள் முளைக்கத் தொடங்கும். ஆனால், பெரும்பாலான விலங்கினங்கள் இதற்கு விதிவிலக்கு. சுறா இனங்களில் பலவும் நன்கு வளர்ந்த பற்களுடன்தான் பிறக்கின்றன. பிறந்தவுடனே இரையை வேட்டையாடவும், சுதந்திரமாக வாழவும் தேவையான உடல் அமைப்பை இயற்கையாகவே பெற்றிருக்கின்றன.

அமெரிக்க அதிபர்களாக இருந்தவர்களில் ஜிம்மி கார்ட்டர் மட்டுமே மருத்துவமனையில் பிறந்தவர். இவருக்கு முன்னர் அதிபர்களாக இருந்த 38 பேருமே அவரவர் வீட்டிலேயே பிறந்தவர்கள்.

-கோட்டாறு ஆ.கோலப்பன்

