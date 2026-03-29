சிறுவர்மணி

தெரியுமா?

விண்வெளியில் 2026 ஜனவரி வரையில்11 ஆயிரம் செயற்கைப் பொருள்கள் ஏவப்பட்டுள்ளன. இதில் சாட்லைட்டுகளின் எண்ணிக்கை மட்டும் 6,700.

Updated On :28 மார்ச் 2026, 6:30 pm

ச. நாகராஜன்

விண்வெளியில் 2026 ஜனவரி வரையில்11 ஆயிரம் செயற்கைப் பொருள்கள் ஏவப்பட்டுள்ளன. இதில் சாட்லைட்டுகளின் எண்ணிக்கை மட்டும் 6,700. இந்தியா 2025-ஆம் ஆண்டு முடிய தனது பங்குக்கு 136 சாட்லைட்டுகளையும், மற்ற நாடுகள் 400 சாட்லைட்டுகளையும் ஏவியுள்ளன.

 ஜேன் ஷிராஜ் என்ற ஐந்து வயது சிறுவன் 195 நாடுகளின் பெயர்களை இரண்டு நிமிடம் 14 விநாடிகளில் கண்ணை மூடிக் கொண்டு கூறுகிறார். இதற்காக இவரது பெயர் இந்தியா புக் ஆஃப் ரிகார்ட்ஸில் இடம் பெற்று விட்டது.

பதினாறு வயதான ஓவன் கூப்பர் என்ற சிறுவன் 2026-ஆம் ஆண்டின் சிறந்த துணை நடிகருக்கான விருதை கோல்டன் க்ளோப் அவார்ட்ஸின் 83-ஆவது ஆண்டு விழாவில் பெற்றுள்ளார். நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அடொலெசென்ஸ் என்ற டி.வி. சீரியலில் புதுமுகமாக நுழைந்து கூப்பர் நிகழ்த்திய சாதனை இது.

பிரபல ஜெர்மானிய விஞ்ஞானியும், கணித மேதையுமான கார்ல் ப்ரெட்ரிக் காஸ் தனது ஏழாவது வயதிலேயே ஓர் அதிசய சாதனையைச் செய்தார். இவர் ஒன்றிலிருந்து நூறு வரை உள்ள எண்களை சில விநாடிகளில் கூட்டி விடையைச் சொல்லி அனைவரையும் வியக்க வைத்தார். 1+100, 2+99 என்று 50 ஜோடி எண்களை மனதில் கூட்டி விடையை 5050 என்று சில நொடிகளில் கூறினார்.

தந்தை, மந்திரங்களைக் கற்றுத் தருபவர், கல்வி கற்றுத் தரும் ஆசிரியர், அன்னம் அளிப்பவர், பயத்தைப் போக்குபவர் ஆகிய ஐந்து பேர் தந்தையாகக் கருதப்பட வேண்டியவர் என்று அறநூல்கள் கூறுகின்றன.

