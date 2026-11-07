பரமபதம்
பரமபதம் என்பது பழைமையான பலகை விளையாட்டாகும்.
பரமபதம் என்பது பழைமையான பலகை விளையாட்டாகும். இது நற்செயல்கள் (ஏணிகள்) வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் என்றும், தீய பழக்கங்கள் (பாம்புகள்) பின்னடைவுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் கற்பிக்கிறது. மேலும் ஆட்டக்காரர்கள் விதியை அமைதியுடன் ஏற்றுக்கொள்ள உதவுகிறது. இது இந்தியா முழுவதும் விளையாடப்படும் விளையாட்டாகும்.
தேவையான பொருள்கள்:
100 கட்டங்கள் கொண்ட ஆட்டப் பலகை
ஆறு பக்க தாயக்கட்டை
காய்கள்
விதிகள்:
காயை நகர்த்தத் தொடங்க ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணை (உதாரணமாக 6) உருட்ட வேண்டியிருக்கலாம்.
6 உருட்டுவது பொதுவாகக் கூடுதல் வாய்ப்பை அளிக்கிறது. ஆனால், பாம்பின் தலையில் விழுந்தால் கீழே நகர வேண்டியிருக்கும்.
வெற்றிபெறச் சரியாக 100-ஆவது கட்டத்தில் போய் விழ வேண்டும்; இல்லையெனில், தற்போதைய இடத்திலேயே இருக்க வேண்டும்.
எதிராளியுடன் ஒரே இடத்தைப் பகிர்ந்து கொள்வதா அல்லது அவரை 'வெட்டி' மீண்டும் தொடக்கப் புள்ளிக்கே அனுப்புவதா என்பதை வீட்டு விதிகள் தீர்மானிக்கின்றன.
விளையாடுவது எப்படி?
ஆட்டக்காரர்கள் அனைவரும் பரமபதப் பலகையின் முதல் கட்டமான தொடக்கப் புள்ளியில் தங்களின் காய்களை வைத்து விளையாட்டைத் தொடங்குவார்கள். ஒவ்வொருவராக முறைப்படி தாயக்கட்டையைக் கைகளில் எடுத்து நன்றாகக் குலுக்கிப் பலகையின் மீது உருட்டுவார்கள்; கட்டையில் விழும் எண்ணுக்கு ஏற்பத் தங்களின் காய்களை முன்னோக்கி நகர்த்திச் செல்வார்கள்.
ஓர் ஆட்டக்காரர் நகர்த்திச் செல்லும் காய் ஏணியின் அடிப்பகுதி இருக்கும் கட்டத்துக்கு வந்தால், அவர் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த ஏணி வழியாக மேலேயுள்ள உயர் கட்டத்துக்குச் சுலபமாக ஏறிச் செல்லலாம். ஆனால், எதிர்பாராதவிதமாகச் சீறி நிற்கும் பாம்பின் வாய் அல்லது தலைப் பகுதியில் காய் வந்து விழுந்தால், அவர் பாம்பின் உடலின் வழியே சரிந்து, அதன் வால் இருக்கும் கீழ்க்கட்டத்துக்கு இறங்கி வரவேண்டியிருக்கும்.
இப்படி ஏணிகள் தரும் ஏற்றங்களையும், பாம்புகள் தரும் சறுக்கல்களையும் கடந்து, தடைகளைத் தாண்டி யார் முதன்முதலில் இறுதிக் கட்டத்தை (100-வது கட்டத்தை) அடைகிறாரோ அவர் வரை விளையாட்டு விறுவிறுப்பாகத் தொடரும்.
வெற்றி பெறுவது எப்படி?
சரியாக 100-ஆவது கட்டத்தை அடையும் முதல் ஆட்டக்காரராக வருவதன் மூலம் நீங்கள் வெற்றி பெறுகிறீர்கள்.
தொழில்முறை விளையாட்டுகளுடன் இது எவ்வாறு தொடர்புடையது?
இவ்விளையாட்டு தொழில்முறை மட்டத்தில் விளையாடப்படும் பலகை விளையாட்டுகளைப் போன்றது.
நன்மைகள்:
சிறு குழந்தைகள் வரிசையாக எண்ணுவதையும் அடிப்படை கூட்டலையும் பயிற்சி செய்ய உதவுகிறது.
பின்னடைவுகளின் விரக்தியையும் வெற்றியின் மகிழ்ச்சியையும் கையாள்வதன் மூலம் மனவெழுச்சி மீள்தன்மையை உருவாக்குகிறது.
போட்டிச் சூழலில் பொறுமையையும் விதிகளுக்குக் கீழ்ப்படிதலையும் ஊக்குவிப்பதன் மூலம் சமூகத் திறன்களை மேம்படுத்துகிறது.
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